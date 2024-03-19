К ОЭЗ «Иннополис» присоединились 60 компаний в 2023 году

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Иннополис» в 2023 году приняла в свой состав 60 новых компаний, заявил генеральный директор Ренат Халимов.

Об этом сообщает inkazan.ru.

«Количество рабочих мест достигло почти девяти тысяч, большая часть — это гибридно-удалённый формат, порядка 2,5 тыс. человек проживают непосредственно в Иннополисе», — сказал Халимов на брифинге.

Он также отметил, что совокупная выручка ОЭЗ по итогам 2023 года составила 49,7 млрд рублей, а прирост по налоговым отчислениям — более 8 млрд рублей в бюджеты всех уровней.

Ранее сообщалось, что производителю конденсаторов присвоили статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва».