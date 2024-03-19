На Ямале ввели вознаграждения для победителей школьной олимпиады

В Ямало-Ненецком автономном округе победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады для школьников получат денежные вознаграждения.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на правительство округа.

«По инициативе губернатора региона Дмитрия Артюхова ямальцы получают по 300 и 150 тыс. рублей соответственно. Аналогичные выплаты положены и педагогам, подготовившим школьников», — рассказали в региональном кабмине.

Там также отметили, что финалисты заключительного этапа поступают в вузы на направление по профилю олимпиады без вступительных испытаний.

В финал Всероссийской олимпиады от Ямала вышли 26 учащихся.

Ранее сообщалось, что школьники Выборгского района Ленинградской области завоевали призовые места на региональном этапе Всероссийской олимпиады.