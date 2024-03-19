На Ямале ввели вознаграждения для победителей школьной олимпиады
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на правительство округа.
«По инициативе губернатора региона Дмитрия Артюхова ямальцы получают по 300 и 150 тыс. рублей соответственно. Аналогичные выплаты положены и педагогам, подготовившим школьников», — рассказали в региональном кабмине.
Там также отметили, что финалисты заключительного этапа поступают в вузы на направление по профилю олимпиады без вступительных испытаний.
В финал Всероссийской олимпиады от Ямала вышли 26 учащихся.
Ранее сообщалось, что школьники Выборгского района Ленинградской области завоевали призовые места на региональном этапе Всероссийской олимпиады.