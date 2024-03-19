RT в Telegram
Подпишись

На Ямале ввели вознаграждения для победителей школьной олимпиады

Короткая ссылка
В Ямало-Ненецком автономном округе победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады для школьников получат денежные вознаграждения.
На Ямале ввели вознаграждения для победителей школьной олимпиады
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на правительство округа.

«По инициативе губернатора региона Дмитрия Артюхова ямальцы получают по 300 и 150 тыс. рублей соответственно. Аналогичные выплаты положены и педагогам, подготовившим школьников», — рассказали в региональном кабмине.

Там также отметили, что финалисты заключительного этапа поступают в вузы на направление по профилю олимпиады без вступительных испытаний.

В финал Всероссийской олимпиады от Ямала вышли 26 учащихся.

Ранее сообщалось, что школьники Выборгского района Ленинградской области завоевали призовые места на региональном этапе Всероссийской олимпиады.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить