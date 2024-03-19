Пострадавшего при обстреле Белгородского района ребёнка переведут на лечение в Москву
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главврача областной детской больницы Ирину Кизилову.
По её словам, пациент поступил в первой половине дня с травмой левой руки. Ему провели первичную хирургическую обработку.
Подросток находится под длительным обезболиванием.
«На завтра планируется перевод в Российскую детскую клиническую больницу», — заявила Кизилова.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших в результате обстрела посёлка Разумное со стороны Вооружённых сил Украины увеличилось до четырёх.