Пострадавшего при обстреле Белгородского района ребёнка переведут на лечение в Москву

Одного из подростков, пострадавших в результате обстрела Белгородского района, переведут на лечение в Москву.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главврача областной детской больницы Ирину Кизилову.

По её словам, пациент поступил в первой половине дня с травмой левой руки. Ему провели первичную хирургическую обработку.

Подросток находится под длительным обезболиванием.

«На завтра планируется перевод в Российскую детскую клиническую больницу», — заявила Кизилова.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших в результате обстрела посёлка Разумное со стороны Вооружённых сил Украины увеличилось до четырёх.