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Пострадавшего при обстреле Белгородского района ребёнка переведут на лечение в Москву

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Одного из подростков, пострадавших в результате обстрела Белгородского района, переведут на лечение в Москву. 
Пострадавшего при обстреле Белгородского района ребёнка переведут на лечение в Москву
  • Gettyimages.ru
  • © RunPhoto

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главврача областной детской больницы Ирину Кизилову.

По её словам, пациент поступил в первой половине дня с травмой левой руки. Ему провели первичную хирургическую обработку. 

Подросток находится под длительным обезболиванием. 

«На завтра планируется перевод в Российскую детскую клиническую больницу», — заявила Кизилова.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших в результате обстрела посёлка Разумное со стороны Вооружённых сил Украины увеличилось до четырёх.

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