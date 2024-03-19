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Юрист Гукова рассказала, как подготовить участок к продаже

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Основатель юридической компании GAP Ирина Гукова рассказала, как подготовить земельный участок к продаже. По её словам, прежде всего нужно проверить документы.

«Это свидетельство о праве собственности на конкретный участок вместе с документами, подтверждающими законность получения такого документа», — заявила Гукова в беседе с газетой «Известия».

Также требуется кадастровые паспорт и план участка, документы, подтверждающие отсутствие обременений и задолженностей, и ряд других бумаг.

«После этого следует убедиться, что все данные о земельном участке в кадастре актуальны и соответствуют действительности. При подготовке к продаже собственнику нужно провести оценку стоимости участка для определения адекватной цены, а затем составить договор купли-продажи, проконсультировавшись перед этим с юристом», — сообщила Гукова.

Как отметила эксперт, для уточнения границ участка желательно сделать межевание.

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