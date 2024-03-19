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Глава Президентского руководящего совета Йемена поздравил Путина с переизбранием

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Глава Президентского руководящего совета Йемена Ришад аль-Алими поздравил российского лидера Владимира Путина с переизбранием.
Глава Президентского руководящего совета Йемена поздравил Путина с переизбранием
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Metzel/Kremlin Pool

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посольство Йемена в Москве.

Как отмечается в заявлении, Ришад аль-Алими выразил искренние поздравления Путину и пожелал развития его правительству и дружественному русскому народу.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Путина с победой на выборах президента России.

Кроме того, президент Сирии Башар Асад поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства.

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