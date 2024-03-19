Глава Президентского руководящего совета Йемена поздравил Путина с переизбранием
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- © Mikhail Metzel/Kremlin Pool
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посольство Йемена в Москве.
Как отмечается в заявлении, Ришад аль-Алими выразил искренние поздравления Путину и пожелал развития его правительству и дружественному русскому народу.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Путина с победой на выборах президента России.
Кроме того, президент Сирии Башар Асад поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства.