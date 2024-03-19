Юрист рассказала о нюансах при приёме жилья с недочётами в новостройке

Член Ассоциации юристов России Анастасия Поликыржа рассказала, что, согласно новым правилам, вступившим в силу в этом году, при приёмке квартиры в новостройке покупатель вправе отказаться от подписи передаточного акта.

Теперь застройщик обязан устранить недостатки в срок 60 календарных дней, объяснила юрист в разговоре с «Российской газетой».

Если застройщик не выполнил свои обязательства, покупатель может прибегнуть к услугам строительного эксперта, с чьей помощью составляется претензия от участника долевого строительства о возмещении.

Если в течение десяти дней застройщик не предпринимает никаких действий, покупатель вправе обратиться в суд. При этом всё же придётся принять квартиру.

«Отказаться от подписания акта не получится. Если откажетесь, то застройщик направит по истечении одного месяца односторонний акт», — резюмировала юрист.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области запустили ещё 12 проектов реновации. Они будут реализованы в Балашихе, Раменском, Пушкинском, Мытищах и Королёве, а также в Подольске, Химках и Наро-Фоминске.