Володин: выборы президента России прошли открыто и легитимно
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
«Надо признать итог выборов, которые состоялись в нашей стране», — отметил он.
Володин подчеркнул, что Россия имеет силы, встав над политическими амбициями и партийной принадлежностью, признать: выборы в стране прошли открыто, легитимно и на конкурентной основе.
Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность за проведение избирательной кампании в соответствии с законом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что результат Путина на выборах президента России — уникальный.