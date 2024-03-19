Володин: выборы президента России прошли открыто и легитимно

Выборы президента России прошли легитимно и на конкурентной основе, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Об этом пишет ТАСС.

«Надо признать итог выборов, которые состоялись в нашей стране», — отметил он.

Володин подчеркнул, что Россия имеет силы, встав над политическими амбициями и партийной принадлежностью, признать: выборы в стране прошли открыто, легитимно и на конкурентной основе.

Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность за проведение избирательной кампании в соответствии с законом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что результат Путина на выборах президента России — уникальный.