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Володин: выборы президента России прошли открыто и легитимно

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Выборы президента России прошли легитимно и на конкурентной основе, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Володин: выборы президента России прошли открыто и легитимно
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«Надо признать итог выборов, которые состоялись в нашей стране», — отметил он.

Володин подчеркнул, что Россия имеет силы, встав над политическими амбициями и партийной принадлежностью, признать: выборы в стране прошли открыто, легитимно и на конкурентной основе.

Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность за проведение избирательной кампании в соответствии с законом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что результат Путина на выборах президента России — уникальный.

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