В Тюмени обсудили противопаводковые мероприятия
- Gettyimages.ru
Об этом пишет «Вслух.ру».
На заседании комиссии также обсудили вопросы эвакуации населения при угрозе затопления частной застройки. Для этого определены семь сборных эвакуационных пунктов и 27 пунктов временного размещения, которые вмещают более 11 тыс. человек.
Кроме того, в городе проведут традиционные работы: вывезут снег с подверженных затоплению территорий, очистят от льда канавы и ливнёвки, произведут откачку талых вод с территорий и мест, где невозможен их естественный сброс.
Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал поручения по подготовке к паводковому сезону в регионе.