В Тюмени обсудили противопаводковые мероприятия

Директор Департамента безопасности жизнедеятельности Тюмени Павел Робакидзе на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности заявил, что в скором времени специалисты проведут предварительную проверку муниципальных водозащитных дамб, общая протяжённость которых превышает 32 км.

Об этом пишет «Вслух.ру».

На заседании комиссии также обсудили вопросы эвакуации населения при угрозе затопления частной застройки. Для этого определены семь сборных эвакуационных пунктов и 27 пунктов временного размещения, которые вмещают более 11 тыс. человек.

Кроме того, в городе проведут традиционные работы: вывезут снег с подверженных затоплению территорий, очистят от льда канавы и ливнёвки, произведут откачку талых вод с территорий и мест, где невозможен их естественный сброс.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал поручения по подготовке к паводковому сезону в регионе.