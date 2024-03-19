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В Тюмени обсудили противопаводковые мероприятия

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Директор Департамента безопасности жизнедеятельности Тюмени Павел Робакидзе на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности заявил, что в скором времени специалисты проведут предварительную проверку муниципальных водозащитных дамб, общая протяжённость которых превышает 32 км.
В Тюмени обсудили противопаводковые мероприятия
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Вслух.ру».

На заседании комиссии также обсудили вопросы эвакуации населения при угрозе затопления частной застройки. Для этого определены семь сборных эвакуационных пунктов и 27 пунктов временного размещения, которые вмещают более 11 тыс. человек.

Кроме того, в городе проведут традиционные работы: вывезут снег с подверженных затоплению территорий, очистят от льда канавы и ливнёвки, произведут откачку талых вод с территорий и мест, где невозможен их естественный сброс.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал поручения по подготовке к паводковому сезону в регионе.

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