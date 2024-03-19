Киберэксперт Черноусов напомнил о своевременной очистке кеша в смартфоне

Обозреватель газеты «Известия» по технологиям Иван Черноусов напомнил пользователям смартфонов о необходимости периодически очищать кеш своего устройства для освобождения памяти.

Наиболее «прожорливый» софт в этом плане — это приложение Telegram, отметил специалист.

«Немногие пользователи знают, что Telegram хранит просто гигантский объём информации — это все ваши аудиосообщения, картинки, файлы, которые вам присылают другие пользователи, информация из Telegram-каналов», — поделился Черноусов.

Он предложил пользователям установить автоудаление закешированных медиа из личных чатов, групп и каналов, а также установить минимальный объём кеша — не больше 5 Гб.

Ранее эксперт по сетевым угрозам и web-разработчик компании «Код Безопасности» Константин Горбунов заявил, что кнопочные телефоны не являются абсолютно надёжными с точки зрения безопасности личных данных.