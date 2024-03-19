По факту смерти матери с детьми при пожаре в посёлке Свердловской области возбудили дело

Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по факту пожара в жилом доме в посёлке Ис под Нижней Турой, вследствие которого погибли три несовершеннолетних ребёнка и их 41-летняя мать.

РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Расследование находится на контроле руководства регионального следственного управления СК России», — уточнили в следственном ведомстве. Помимо следователей, на месте происшествия работают криминалисты, они выясняют причины ЧП. По данным МЧС, возгорание произошло в одноэтажном деревянном трёхквартирном доме на улице Ленина в ночь на 19 марта. Ранее глава Нижнетуринского городского округа Андрей Постовалов сообщил, что семьям, спасшимся из горящего дома в посёлке Ис, предоставили временное жильё.