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По факту смерти матери с детьми при пожаре в посёлке Свердловской области возбудили дело

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Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по факту пожара в жилом доме в посёлке Ис под Нижней Турой, вследствие которого погибли три несовершеннолетних ребёнка и их 41-летняя мать.
По факту смерти матери с детьми при пожаре в посёлке Свердловской области возбудили дело
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Расследование находится на контроле руководства регионального следственного управления СК России», — уточнили в следственном ведомстве.

Помимо следователей, на месте происшествия работают криминалисты, они выясняют причины ЧП.

По данным МЧС, возгорание произошло в одноэтажном деревянном трёхквартирном доме на улице Ленина в ночь на 19 марта.

Ранее глава Нижнетуринского городского округа Андрей Постовалов сообщил, что семьям, спасшимся из горящего дома в посёлке Ис, предоставили временное жильё.

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