По факту смерти матери с детьми при пожаре в посёлке Свердловской области возбудили дело
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Расследование находится на контроле руководства регионального следственного управления СК России», — уточнили в следственном ведомстве.
Помимо следователей, на месте происшествия работают криминалисты, они выясняют причины ЧП.
По данным МЧС, возгорание произошло в одноэтажном деревянном трёхквартирном доме на улице Ленина в ночь на 19 марта.
Ранее глава Нижнетуринского городского округа Андрей Постовалов сообщил, что семьям, спасшимся из горящего дома в посёлке Ис, предоставили временное жильё.