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Педагог Галявиев заявил о пользе клубов дебатов для детей

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Преподаватель истории школы «Новый взгляд», аспирант ВШЭ Нияз Галявиев рекомендовал родителям отдавать детей в кружки или клубы дебатов для развития критического мышления.
Педагог Галявиев заявил о пользе клубов дебатов для детей
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

«В них учат строить дискуссию, искать аргументы в пользу той или иной точки зрения. У детей также появляется возможность отстаивать не только своё мнение, но и, участвуя в моделируемых ситуациях, — мнение противоположной стороны», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, на курсах публичных выступлений прививают навык обращения к большому количеству людей, а также учат справляться с тревогой и волнением.

«Такие занятия дают ребёнку уверенность в себе, что немаловажно, а ещё прививают навык формирования возможных вопросов и подготовки ответов на них», — заключил эксперт.

Ранее Софья Ефименко, методист онлайн-школы Skysmart, практикующий психотерапевт и гештальт-терапевт, дала рекомендации по разрешению конфликтов с детьми.

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