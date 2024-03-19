Педагог Галявиев заявил о пользе клубов дебатов для детей
- Gettyimages.ru
- © Tom Werner
«В них учат строить дискуссию, искать аргументы в пользу той или иной точки зрения. У детей также появляется возможность отстаивать не только своё мнение, но и, участвуя в моделируемых ситуациях, — мнение противоположной стороны», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметил специалист, на курсах публичных выступлений прививают навык обращения к большому количеству людей, а также учат справляться с тревогой и волнением.
«Такие занятия дают ребёнку уверенность в себе, что немаловажно, а ещё прививают навык формирования возможных вопросов и подготовки ответов на них», — заключил эксперт.
Ранее Софья Ефименко, методист онлайн-школы Skysmart, практикующий психотерапевт и гештальт-терапевт, дала рекомендации по разрешению конфликтов с детьми.