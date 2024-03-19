Невролог Коньшина: дети видят сюжетные сновидения с четырёх лет

Невролог, сомнолог, специалист детской клиники «Прогноз» кандидат медицинских наук Наталья Коньшина рассказала, что полноценные сюжетные сны у детей начинают формироваться с четырёхлетнего возраста.

«Младенцы, вероятно, могут видеть различные образы во сне, сопровождаемые изменением мимики и двигательной активностью», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

При этом страхи и кошмары во снах могут возникать уже в полтора года, отметила специалист.

Основной причиной появления кошмаров является напряжение нервной системы ребёнка. Чаще всего и активнее они проявляются во время отказа от дневного сна.

«Ребёнок устаёт от длительного бодрствования, система регуляции ритмов сна перегружается, что может вызвать страхи», — заключила невролог.

Ранее сомнолог Елена Царёва заявила, что продолжительность здорового сна может заметно измениться с возрастом.