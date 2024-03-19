Невролог Коньшина: дети видят сюжетные сновидения с четырёх лет
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«Младенцы, вероятно, могут видеть различные образы во сне, сопровождаемые изменением мимики и двигательной активностью», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
При этом страхи и кошмары во снах могут возникать уже в полтора года, отметила специалист.
Основной причиной появления кошмаров является напряжение нервной системы ребёнка. Чаще всего и активнее они проявляются во время отказа от дневного сна.
«Ребёнок устаёт от длительного бодрствования, система регуляции ритмов сна перегружается, что может вызвать страхи», — заключила невролог.
Ранее сомнолог Елена Царёва заявила, что продолжительность здорового сна может заметно измениться с возрастом.