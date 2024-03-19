Пискарёв: комиссия ГД подготовила материалы о вмешательстве в выборы президента
- РИА Новости
Об этом Пискарёв заявил в ходе пресс-подхода.
«Наша комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства подготовила... большой объём материалов, которые как раз свидетельствуют о том, что я вам сейчас сказал», — цитирует его РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что по итогам рассмотрения собранных материалов власти будут принимать соответствующие меры реагирования.
Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев высказал мнение, что Соединённые Штаты и Великобритания раздражены провалом попыток раскачать обстановку в России перед выборами президента.