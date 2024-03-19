Пискарёв: комиссия ГД подготовила материалы о вмешательстве в выборы президента

Комиссия Государственной думы по иностранному вмешательству подготовила большой объём материалов о вмешательстве в выборы президента России, сообщил глава комиссии Василий Пискарёв.

Об этом Пискарёв заявил в ходе пресс-подхода.

«Наша комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства подготовила... большой объём материалов, которые как раз свидетельствуют о том, что я вам сейчас сказал», — цитирует его РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что по итогам рассмотрения собранных материалов власти будут принимать соответствующие меры реагирования.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев высказал мнение, что Соединённые Штаты и Великобритания раздражены провалом попыток раскачать обстановку в России перед выборами президента.