Консультант Перфильева рассказала об индексации зарплат медиков с 1 апреля
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Регионы должны сделать прибавку медработникам до 50% от окладной части, сохранив при этом все дополнительные выплаты, сообщила специалист в разговоре с Life.ru.
Окончательную ставку определяют местные власти, подчеркнула Перфильева.
«Кстати, с 1 марта правительство повысило специальные социальные выплаты медикам в небольших населённых пунктах. Это коснулось тех, кто работает в малых городах, районных центрах и сёлах», — добавила она.
Ранее сообщалось о заявлении кабмина о повышении социальных пенсий на 7,5% с 1 апреля.