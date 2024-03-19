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Консультант Перфильева рассказала об индексации зарплат медиков с 1 апреля

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Налоговый консультант, основатель консалтингового агентства «Спектакула» Серафима Перфильева рассказала, что с 1 апреля 2024 года будут проиндексированы зарплаты всем региональным медикам, включая средний медицинский персонал.
Консультант Перфильева рассказала об индексации зарплат медиков с 1 апреля
  • Gettyimages.ru

Регионы должны сделать прибавку медработникам до 50% от окладной части, сохранив при этом все дополнительные выплаты, сообщила специалист в разговоре с Life.ru.

Окончательную ставку определяют местные власти, подчеркнула Перфильева.

«Кстати, с 1 марта правительство повысило специальные социальные выплаты медикам в небольших населённых пунктах. Это коснулось тех, кто работает в малых городах, районных центрах и сёлах», — добавила она.

Ранее сообщалось о заявлении кабмина о повышении социальных пенсий на 7,5% с 1 апреля.

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