Консультант Перфильева рассказала об индексации зарплат медиков с 1 апреля

Налоговый консультант, основатель консалтингового агентства «Спектакула» Серафима Перфильева рассказала, что с 1 апреля 2024 года будут проиндексированы зарплаты всем региональным медикам, включая средний медицинский персонал.

Регионы должны сделать прибавку медработникам до 50% от окладной части, сохранив при этом все дополнительные выплаты, сообщила специалист в разговоре с Life.ru.

Окончательную ставку определяют местные власти, подчеркнула Перфильева.

«Кстати, с 1 марта правительство повысило специальные социальные выплаты медикам в небольших населённых пунктах. Это коснулось тех, кто работает в малых городах, районных центрах и сёлах», — добавила она.

Ранее сообщалось о заявлении кабмина о повышении социальных пенсий на 7,5% с 1 апреля.