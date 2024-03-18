Врач Мясников назвал физическую активность фактором продления жизни

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что физическая активность является фактором продления жизни.

«Кто-то покупает спортивный костюм и абонемент в спортзал, кто-то — велосипед или на худой конец велотренажёр. Для другого хватит и утренней зарядки. Главное, не забывать о том, что физическая нагрузка — это часть жизни, и именно она продлевает её», — сказал он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, многое в современном обществе сделано для того, чтобы двигаться было необязательно, но это нужно исключать.

«Домашняя уборка своими руками и силами может стать отличным способом для тренировки мышц», — отметил Мясников.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.