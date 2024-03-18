Путин отметил общие цели с другими кандидатами в президенты России

Действующий президент России Владимир Путин на встрече с другими кандидатами на пост главы государства сказал, что у них всех есть общие цели.

«Мы вместе с вами прошли каждый свой путь в ходе этой избирательной кампании... У каждого человека... свой взгляд на то, что и как мы должны делать для того, чтобы добиваться общих целей национального развития», — сказал он.

Путин подчеркнул, что цели у него и других кандидатов на пост главы государства общие.

Президент выразил благодарность за проведение избирательной кампании в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что по итогам обработки 100% протоколов действующий российский лидер Владимир Путин набрал 87,28% голосов.