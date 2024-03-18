Телебашню Нижнего Новгорода украсит праздничная подсветка 18 марта

Тематическую праздничную подсветку включат на телебашне Нижнего Новгорода в понедельник, 18 марта, по случаю десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Об этом пишет newsnn.ru со ссылкой на филиал РТРС «Нижегородский ОРТПЦ».

Подсветка раскрасит башню в цвета российского триколора. Она будет работать с 19:30 до 21:30.

Такая же иллюминация появится в Пензе, Костроме, Самаре, Брянске и других городах России.

Ранее сообщалось, что фасад бывшего здания Министерства народного просвещения в Санкт-Петербурге украсили световые инсталляции в честь юбилеев известных архитекторов и деятелей в области сохранения культурного наследия, которые отмечаются в 2024 году.