Телебашню Нижнего Новгорода украсит праздничная подсветка 18 марта
- РИА Новости
Об этом пишет newsnn.ru со ссылкой на филиал РТРС «Нижегородский ОРТПЦ».
Подсветка раскрасит башню в цвета российского триколора. Она будет работать с 19:30 до 21:30.
Такая же иллюминация появится в Пензе, Костроме, Самаре, Брянске и других городах России.
Ранее сообщалось, что фасад бывшего здания Министерства народного просвещения в Санкт-Петербурге украсили световые инсталляции в честь юбилеев известных архитекторов и деятелей в области сохранения культурного наследия, которые отмечаются в 2024 году.