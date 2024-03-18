Терапевт Кондрахин: тонометр может показывать неверные данные из-за манжеты

Терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что тонометры являются приборами домашнего применения, поэтому производители закладывают определённый процент на ошибку.

«Каждый тонометр содержит примерно 3—5% ошибок. Однако в большинстве случаев прибор показывает неверные данные, потому что неправильно наложена манжета. То есть ошибочные данные связаны не с самим прибором, а с другими посторонними факторами», — сказал эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, если измерять давление тонометром каждый день, то можно понять, если прибор показывает ложные данные.

«Некоторые тонометры имеют дополнительные сервисные функции, которые необязательны для правильного измерения данных», — отметил Кондрахин.

Он добавил, что глобально все такие приборы одинаковые, поэтому важно выбирать по цене, необходимости дополнительных функций, компактности и мобильности.

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