Генпрокуратура России признала нежелательными две НПО из Канады
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.
Отмечается, что данные неправительственные организации зарегистрированы в Канаде. Они действуют при Университете Торонто и Карлтонском университете.
По данным прокуратуры, эти организации участвуют в западной информационной кампании по дискредитации России и разжиганию антироссийских настроений.
В феврале сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает возможность признавать нежелательными в России учреждённые зарубежными государственными органами иностранные организации.