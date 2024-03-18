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Генпрокуратура России признала нежелательными две НПО из Канады

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Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории России деятельность неправительственных организаций из Канады Munk School of Global Affairs and Public Policy и Norman Paterson School of International Affairs. 
Генпрокуратура России признала нежелательными две НПО из Канады
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что данные неправительственные организации зарегистрированы в Канаде. Они действуют при Университете Торонто и Карлтонском университете.

По данным прокуратуры, эти организации участвуют в западной информационной кампании по дискредитации России и разжиганию антироссийских настроений.

В феврале сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает возможность признавать нежелательными в России учреждённые зарубежными государственными органами иностранные организации.

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