Генпрокуратура России признала нежелательными две НПО из Канады

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории России деятельность неправительственных организаций из Канады Munk School of Global Affairs and Public Policy и Norman Paterson School of International Affairs.

РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства. Отмечается, что данные неправительственные организации зарегистрированы в Канаде. Они действуют при Университете Торонто и Карлтонском университете. По данным прокуратуры, эти организации участвуют в западной информационной кампании по дискредитации России и разжиганию антироссийских настроений. В феврале сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает возможность признавать нежелательными в России учреждённые зарубежными государственными органами иностранные организации.