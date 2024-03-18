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Собянин: Москва получит 3800 электробусов в ближайшие шесть лет

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица получит 3,8 тыс. электробусов в ближайшие шесть лет.
Собянин: Москва получит 3800 электробусов в ближайшие шесть лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как отметил мэр, в настоящее время на маршрутах работает более 1,5 тыс. электробусов, они обслуживаются по контрактам жизненного цикла.

Для запуска экологичных маршрутов в городе развивают зарядную инфраструктуру — с 2022 года построено три парка. Также продолжается работа по установке ультрабыстрых зарядных станций. На данный момент их число превышает 340, ещё около 200 появится в 2024 году.

Ранее сообщалось, что на маршруты Москвы выйдет 800 обновлённых электробусов в 2024 году.

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