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Жителя Свердловской области будут судить за покушение на жизнь сына

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В Свердловской области завершено следствие по делу 69-летнего жителя Ачитского округа, которого обвиняют в покушении на жизнь собственного сына. В ходе ссоры с отцом 45-летний мужчина заступился за мать, за что получил несколько ударов ножом в грудь.
Жителя Свердловской области будут судить за покушение на жизнь сына
  • РИА Новости

Инцидент произошёл 12 ноября 2023 года, сообщает URA.RU.

«Фигурант, оскорбившись неуважением к нему, взял на кухне нож и дважды вонзил его родственнику, но пострадавший успел оттолкнуть напавшего отца от себя и убежать», — прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по области полковник Валерий Горелых.

Врачам удалось спасти пострадавшего.

Дело направлено в Красноуфимский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что житель Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) предстанет перед судом за то, что весной 2023 года насильно удерживал в квартире малолетнего сына, угрожая причинить ему физический вред.

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