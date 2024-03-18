Жителя Свердловской области будут судить за покушение на жизнь сына
- РИА Новости
Инцидент произошёл 12 ноября 2023 года, сообщает URA.RU.
«Фигурант, оскорбившись неуважением к нему, взял на кухне нож и дважды вонзил его родственнику, но пострадавший успел оттолкнуть напавшего отца от себя и убежать», — прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по области полковник Валерий Горелых.
Врачам удалось спасти пострадавшего.
Дело направлено в Красноуфимский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что житель Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) предстанет перед судом за то, что весной 2023 года насильно удерживал в квартире малолетнего сына, угрожая причинить ему физический вред.