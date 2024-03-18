Бразильский журналист Пепе Эскобар высказал мнение, что президент России Владимир Путин сплотил российское общество перед угрозой, исходящей со стороны западных стран.

Об этом он заявил в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

«Запад будет пытаться дестабилизировать ситуацию внутри самой России с нулевым, как мне кажется, шансом на успех, поскольку российское общество теперь очень сплочённое», — подчеркнул Эскобар.

Журналист отметил, что Путину удалось объединить Россию против угрозы стран Запада, которые стремятся к краху российского государства.

Ранее Владимир Путин во время встречи с сотрудниками своего избирательного штаба в Гостином Дворе поблагодарил россиян, которые пришли на избирательные участки и проголосовали.