Психолог Ведмицкая: чувствительные люди и манипуляторы склонны к обидчивости

Клинический психолог, преподаватель кафедры клинической психологии и психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Дарья Ведмицкая перечислила личностные типы, которые наиболее склонны к обидам.

Прежде всего, это относится к высокочувствительным людям, которые воспринимают всё близко к сердцу, объяснила специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

Другой тип людей — манипуляторы, которые используют обиду как способ достижения целей. Это могут быть люди, которых принято называть «нарциссами», «социопатами», «эгоцентриками».

«Отдельно можно выделить людей, которые по разным причинам испытывают трудности в коммуникациях», — добавила Ведмицкая, отметив, что обида в таких случаях может появляться из-за неумения человека обсуждать свои потребности с другими.

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