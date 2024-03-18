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Песков: результат Путина на выборах президента России — уникальный

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Результат, с которым самовыдвиженец Владимир Путин одерживает победу на выборах президента России, — уникальный. Такое мнение высказал пресс-секретарь действующего главы государства Дмитрий Песков.
Песков: результат Путина на выборах президента России — уникальный
  • РИА Новости

Говоря о прошедших выборах, Песков отметил, что такой уровень поддержки Путина со стороны граждан — его «абсолютная победа как кандидата», а также подтверждение поддержки населением своего президента и «консолидация вокруг его пути».

«Действительно уникальный совершенно результат для действующего президента Путина», — сказал Песков.

Ранее ЦИК России сообщил, что Путин лидирует с 87,3% голосов по итогам обработки 99,83% протоколов.

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