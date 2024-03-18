Песков: результат Путина на выборах президента России — уникальный
- РИА Новости
Говоря о прошедших выборах, Песков отметил, что такой уровень поддержки Путина со стороны граждан — его «абсолютная победа как кандидата», а также подтверждение поддержки населением своего президента и «консолидация вокруг его пути».
«Действительно уникальный совершенно результат для действующего президента Путина», — сказал Песков.
Ранее ЦИК России сообщил, что Путин лидирует с 87,3% голосов по итогам обработки 99,83% протоколов.