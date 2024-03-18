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Треть россиян хотели бы путешествовать после выхода на пенсию

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Треть россиян (28%) в ходе недавнего исследования признались, что после выхода на пенсию хотели бы путешествовать.
Треть россиян хотели бы путешествовать после выхода на пенсию
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

Ещё 17% заявили, что продолжат трудовую деятельность, 16% хотели бы посвятить свободное время работе на даче, 9% планируют заниматься спортом, 8% хотели бы полноценно отдохнуть. А 5% планируют помогать детям воспитывать внуков.

При этом мужчины чаще всего отвечали, что после выхода на пенсию планируют работать, женщины — путешествовать.

Ранее сообщалось, что каждый третий россиянин потенциально попадает в группу риска по инсульту из-за переработок и других факторов, связанных с работой.

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