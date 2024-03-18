ЦИК: всего двух наблюдателей удалили с участков в России по решению судов

Всего двух наблюдателей удалили с избирательных участков в ходе президентских выборов в России по решению судов.

Об этом заявила в ходе пресс-конференции председатель российской Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Отмечается, что эти наблюдатели были удалены с избирательных участков в Краснодарском крае и Амурской области.

«Это на всю страну — из почти 400 тыс. наблюдателей два наблюдателя всего было удалено», — сказала глава ЦИК.

Также Памфилова заявила, что в дни голосования по решению судов отстранили девять членов участковых избирательных комиссий в пяти регионах.