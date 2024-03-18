ЦИК: всего двух наблюдателей удалили с участков в России по решению судов
- РИА Новости
Об этом заявила в ходе пресс-конференции председатель российской Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
Отмечается, что эти наблюдатели были удалены с избирательных участков в Краснодарском крае и Амурской области.
«Это на всю страну — из почти 400 тыс. наблюдателей два наблюдателя всего было удалено», — сказала глава ЦИК.
Также Памфилова заявила, что в дни голосования по решению судов отстранили девять членов участковых избирательных комиссий в пяти регионах.