Врач Чахнашвили назвала социализацию одним из плюсов посещения ребёнком детсада

Педиатр, главный специалист сети клиник «Семейная» Мария Чахнашвили рассказала, почему ребёнку с трёх-четырёх лет полезно посещать детский сад. Одна из важных причин — социализация.

«Именно в саду у ребёнка появляется первый друг, навык работы в команде, первый опыт взаимодействия в конфликтных ситуациях», — поделилась она в разговоре с «Газетой.Ru».

Также врач отметила, что в детском саду ребёнок привыкает к режиму, учится дисциплине, порядку и послушанию.

Кроме того, дети, посещающие сад, реже болеют в начальной школе, поскольку у них уже выработался иммунитет к большинству детских инфекций, подчеркнула Чахнашвили.

Ещё один плюс — развитие. В дошкольных учреждениях с детьми работают профессионалы — педагоги, психологи, логопеды, а заведения оснащены всем необходимым для полноценного и комплексного развития детей, добавила врач.

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