СК устанавливает причины аварии двух электровозов в Челябинской области

В Карталах Челябинской области 18 марта произошла авария на железной дороге с участием двух электровозов.

«Следователи Центрального МСУТ СК России проводят проверку по ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшее причинение крупного ущерба)», — цитирует URA.RU сообщение пресс-службы СКР.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что, по предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозной системы электровоза ВЛ80.

Ранее сообщалось, что 20 вагонов сошли с путей на Забайкальской железной дороге из-за столкновения с автомобилем.