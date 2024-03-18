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СК устанавливает причины аварии двух электровозов в Челябинской области

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В Карталах Челябинской области 18 марта произошла авария на железной дороге с участием двух электровозов.
СК устанавливает причины аварии двух электровозов в Челябинской области
  • © СК РФ

«Следователи Центрального МСУТ СК России проводят проверку по ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшее причинение крупного ущерба)», — цитирует URA.RU сообщение пресс-службы СКР.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что, по предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозной системы электровоза ВЛ80.

Ранее сообщалось, что 20 вагонов сошли с путей на Забайкальской железной дороге из-за столкновения с автомобилем.

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