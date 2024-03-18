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Путин набирает 92,59% голосов по итогам обработки 100% протоколов на Кубани

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Действующий президент России, самовыдвиженец Владимир Путин набирает 92,59% голосов на выборах главы государства по итогам обработки 100% протоколов в Краснодарском крае.
Путин набирает 92,59% голосов по итогам обработки 100% протоколов на Кубани
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные регионального избиркома. В свою очередь, кандидат от КПРФ Николай Харитонов набирает 3,42%, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 3,91%, Владислав Даванков от партии «Новые люди» — 1,38%.

Предварительная явка на выборы в регионе составила 90,6%. При этом в Сочи, как сообщил в личном Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский, этот показатель составил 97,3%. За Путина там проголосовали 97,3% избирателей.

Ранее сообщалось, что Путин набирает более 87% голосов на выборах главы государства по итогам подсчёта более 99% бюллетеней.

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