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Путин набрал 84,83% голосов после обработки 100% протоколов в Тюменской области

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Самовыдвиженец, действующий российский президент Владимир Путин набрал 84,83% голосов после обработки 100% протоколов на выборах президента России в Тюменской области.
Путин набрал 84,83% голосов после обработки 100% протоколов в Тюменской области
  • РИА Новости

Соответствующие данные предоставила Центральная избирательная комиссия.

В свою очередь, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий набирает 7,26%, Николай Харитонов от КПРФ — 6,09%, Владислав Даванков от партии «Новые люди» — 2,04%.

Явка на выборы в регионе составила 84,3%.

Ранее стало известно, что Путин набрал на выборах президента в Подмосковье 86,5% голосов избирателей.

Кандидат в президенты России от ЛДПР Леонид Слуцкий сказал, что доволен результатами выборов главы государства.

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