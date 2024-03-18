Нарышкин: Крым и Севастополь подтвердили исторический выбор, поддержав Путина
- РИА Новости
Об этом Нарышкин сказал в ходе круглого стола по случаю десятилетия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
«В эти дни крымчане и севастопольцы подтвердили свой исторический выбор, уверенно поддержав кандидатуру Владимира Путина на выборах президента России», — цитирует его РИА Новости.
Нарышкин добавил, что впереди Россию ждёт будущее великой страны.
Ранее сообщалось, что Путин набрал 93,6% голосов после обработки 100% протоколов на выборах президента России в Крыму.