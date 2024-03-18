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Нарышкин: Крым и Севастополь подтвердили исторический выбор, поддержав Путина

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Крым и Севастополь подтвердили свой исторический выбор, поддержав кандидатуру Владимира Путина на выборах президента России.
Нарышкин: Крым и Севастополь подтвердили исторический выбор, поддержав Путина
  • РИА Новости

Об этом Нарышкин сказал в ходе круглого стола по случаю десятилетия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

«В эти дни крымчане и севастопольцы подтвердили свой исторический выбор, уверенно поддержав кандидатуру Владимира Путина на выборах президента России», — цитирует его РИА Новости.

Нарышкин добавил, что впереди Россию ждёт будущее великой страны.

Ранее сообщалось, что Путин набрал 93,6% голосов после обработки 100% протоколов на выборах президента России в Крыму.

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