Нарышкин: Крым и Севастополь подтвердили исторический выбор, поддержав Путина

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Крым и Севастополь подтвердили свой исторический выбор, поддержав кандидатуру Владимира Путина на выборах президента России.

Об этом Нарышкин сказал в ходе круглого стола по случаю десятилетия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

«В эти дни крымчане и севастопольцы подтвердили свой исторический выбор, уверенно поддержав кандидатуру Владимира Путина на выборах президента России», — цитирует его РИА Новости.

Нарышкин добавил, что впереди Россию ждёт будущее великой страны.

Ранее сообщалось, что Путин набрал 93,6% голосов после обработки 100% протоколов на выборах президента России в Крыму.