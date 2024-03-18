Посол в Канаде Степанов заявил о рекордной явке на выборы президента России

В ходе голосования на выборах президента России в российском посольстве в Канаде была зарегистрирована рекордная явка, сообщил посол в Оттаве Олег Степанов.

Об этом пишет РИА Новости.

«Всё прошло очень хорошо, по-доброму, весело, люди приходили семьями, с детьми, очень позитивная атмосфера была на всех трёх избирательных участках», — отметил он.

По словам Степанова, ожидания по явке более чем оправдались. Так, Оттава и Монреаль побили рекорды по истории выборов.

Также интенсивное голосование состоялось в Торонто.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что пожалуется властям США на недостаточное обеспечение безопасности дипмиссии во время выборов президента России.