Посол в Канаде Степанов заявил о рекордной явке на выборы президента России
Об этом пишет РИА Новости.
«Всё прошло очень хорошо, по-доброму, весело, люди приходили семьями, с детьми, очень позитивная атмосфера была на всех трёх избирательных участках», — отметил он.
По словам Степанова, ожидания по явке более чем оправдались. Так, Оттава и Монреаль побили рекорды по истории выборов.
Также интенсивное голосование состоялось в Торонто.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что пожалуется властям США на недостаточное обеспечение безопасности дипмиссии во время выборов президента России.