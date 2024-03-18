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Песков: страна первого после выборов зарубежного визита Путина уже известна

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Страна первого после выборов зарубежного визита действующего российского президента Владимира Путина определена, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы сообщим о нём (визите. — RT) своевременно. Он известен», — заявил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает Путина с визитом после выборов, которые пройдут в Турецкой Республике.

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