Песков: страна первого после выборов зарубежного визита Путина уже известна

Страна первого после выборов зарубежного визита действующего российского президента Владимира Путина определена, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы сообщим о нём (визите. — RT) своевременно. Он известен», — заявил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает Путина с визитом после выборов, которые пройдут в Турецкой Республике.