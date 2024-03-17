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На Пхукете образовалась километровая очередь из россиян у избирательного участка

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Очередь из желающих проголосовать на выборах президента России образовалась у избирательного участка в городе Пхукет.
На Пхукете образовалась километровая очередь из россиян у избирательного участка
  • РИА Новости

Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По данным агентства, очередь берёт начало у дверей генконсульства, пересекает площадь перед российским дипломатическим учреждением, а затем заворачивает за угол дома напротив и тянется вдоль улицы по тротуару.

Таким образом, очередь из россиян заняла всю ширину тротуара на протяжении сотен метров.

Ранее сообщалось, что явка на президентские выборы по всей России превысила 70%.

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