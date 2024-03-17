На Пхукете образовалась километровая очередь из россиян у избирательного участка
- РИА Новости
Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
По данным агентства, очередь берёт начало у дверей генконсульства, пересекает площадь перед российским дипломатическим учреждением, а затем заворачивает за угол дома напротив и тянется вдоль улицы по тротуару.
Таким образом, очередь из россиян заняла всю ширину тротуара на протяжении сотен метров.
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