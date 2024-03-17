Богомаз: два реактивных БПЛА ВСУ уничтожены над Брянской областью
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом средства противовоздушной обороны уничтожили два реактивных дрона самолётного типа ВСУ.
- РИА Новости
По его словам, в результате никто не пострадал, разрушения отсутствуют.
На месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
Ранее сообщалось, что силы ПВО подавили украинский БПЛА самолётного типа в Калужской области.
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