Богомаз: два реактивных БПЛА ВСУ уничтожены над Брянской областью

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом средства противовоздушной обороны уничтожили два реактивных дрона самолётного типа ВСУ.

РИА Новости

По его словам, в результате никто не пострадал, разрушения отсутствуют. На месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб. Ранее сообщалось, что силы ПВО подавили украинский БПЛА самолётного типа в Калужской области.