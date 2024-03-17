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Богомаз: два реактивных БПЛА ВСУ уничтожены над Брянской областью

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом средства противовоздушной обороны уничтожили два реактивных дрона самолётного типа ВСУ.
Богомаз: два реактивных БПЛА ВСУ уничтожены над Брянской областью
  • РИА Новости

По его словам, в результате никто не пострадал, разрушения отсутствуют.

На месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Ранее сообщалось, что силы ПВО подавили украинский БПЛА самолётного типа в Калужской области.

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