Для школ Белгородской области 18 и 19 марта объявили каникулярными днями
- РИА Новости
«18 и 19 марта в учреждениях образования Белгородской области будет особый формат работы... Для школ, колледжей и техникумов понедельник и вторник объявляются каникулярными днями. Занятий не будет», — говорится в сообщении.
В детских садах 18 и 19 марта будут работать дежурные группы.
Вузам рекомендовали назначить студентам два дня самостоятельной подготовки.
Ранее бойцы спецназа Росгвардии обнаружили и уничтожили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire украинских войск, которая готовилась к удару по Белгороду из Харьковской области.