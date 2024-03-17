Для школ Белгородской области 18 и 19 марта объявили каникулярными днями

Для школ и колледжей Белгородской области 18 и 19 марта объявили каникулярными днями. Об этом сообщила мэрия Белгорода.

«18 и 19 марта в учреждениях образования Белгородской области будет особый формат работы... Для школ, колледжей и техникумов понедельник и вторник объявляются каникулярными днями. Занятий не будет», — говорится в сообщении.

В детских садах 18 и 19 марта будут работать дежурные группы.

Вузам рекомендовали назначить студентам два дня самостоятельной подготовки.

Ранее бойцы спецназа Росгвардии обнаружили и уничтожили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire украинских войск, которая готовилась к удару по Белгороду из Харьковской области.