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Для школ Белгородской области 18 и 19 марта объявили каникулярными днями

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Для школ и колледжей Белгородской области 18 и 19 марта объявили каникулярными днями. Об этом сообщила мэрия Белгорода.
Для школ Белгородской области 18 и 19 марта объявили каникулярными днями
  • РИА Новости

«18 и 19 марта в учреждениях образования Белгородской области будет особый формат работы... Для школ, колледжей и техникумов понедельник и вторник объявляются каникулярными днями. Занятий не будет», — говорится в сообщении.

В детских садах 18 и 19 марта будут работать дежурные группы.

Вузам рекомендовали назначить студентам два дня самостоятельной подготовки.

Ранее бойцы спецназа Росгвардии обнаружили и уничтожили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire украинских войск, которая готовилась к удару по Белгороду из Харьковской области.

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