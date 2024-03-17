Захарова: 125 428 россиян в 111 странах проголосовали на выборах
- РИА Новости
В своём Telegram-канале она отметила, что с учётом разницы во времени некоторые участки ещё откроются сегодня.
«Но даже эти данные — ответ всем тем, кто пытался распространить дезинформацию или информационно извратить ход голосования», — добавила Захарова.
Она подчеркнула, что российские дипломаты работают на избирательных участках с полной самоотдачей.
Ранее сообщалось, что общая явка на выборы президента России с учётом ДЭГ достигла 61,37%.