Захарова: 125 428 россиян в 111 странах проголосовали на выборах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на 10:00 мск 125 428 россиян проголосовали на выборах российского президента на 230 избирательных участках в 111 странах.

В своём Telegram-канале она отметила, что с учётом разницы во времени некоторые участки ещё откроются сегодня.

«Но даже эти данные — ответ всем тем, кто пытался распространить дезинформацию или информационно извратить ход голосования», — добавила Захарова.

Она подчеркнула, что российские дипломаты работают на избирательных участках с полной самоотдачей.

Ранее сообщалось, что общая явка на выборы президента России с учётом ДЭГ достигла 61,37%.