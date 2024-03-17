Более 2,2 млн человек стали победителями двух розыгрышей «Миллион призов».

Об этом говорится на сайте мэра и правительства Москвы.

Участниками розыгрыша стали те, кто проголосовал на выборах президента России онлайн.

«Всего за два дня победителями стали 2 266 347 человек», — говорится в сообщении.

Полученные баллы можно обменять на скидки в магазинах, ресторанах и кафе, билеты в музеи и театры или перевести на благотворительные цели, уточнили в правительстве.

Ранее стало известно, что свыше 1,6 млн проголосовавших на выборах победили в первом розыгрыше «Миллион призов».