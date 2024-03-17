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Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе

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Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский вернулись к работе в штатном режиме после снятия ограничений на полёты.
Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует пресс-служба Росавиации.

По данным ведомства, аэропорты вернулись к штатной работе в 11:15 мск.

Ранее стало известно, что ограничения на работу аэропортов были введены для обеспечения безопасности.

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