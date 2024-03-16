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Избирком: всем оставшимся в Авдеевке дали возможность проголосовать

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Председатель избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий заявил, что все жители Авдеевки, оставшиеся в городе на момент освобождения, получили возможность проголосовать на выборах президента России.
Избирком: всем оставшимся в Авдеевке дали возможность проголосовать
  • РИА Новости
  • © Станислав Красильников

«Все жители Авдеевки получили возможность проголосовать. Все, кто остался в городе на момент его освобождения», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что ВСУ во время голосования пытались атаковать членов выездной комиссии при помощи беспилотников и вели огонь из миномётов.

Ранее корреспондент RT Роман Косарев опубликовал видео процесса голосования в освобождённой от киевского неонацистского режима Авдеевке, а также хода президентских выборов в Донецке.

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