Захарова объяснила удары ВСУ по Белгороду попыткой сорвать выборы президента
- РИА Новости
Соответствующее заявление она сделала, выступая на мероприятии Российского общества «Знание».
«Сегодня ещё по Белгороду опять ударили и до этого именно для того, чтобы сорвать голосование, для того, чтобы запугать людей», — цитирует её ТАСС.
Ранее в МЧС заявили, что ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе.
16 марта сообщалось, что жители и госслужащие Белгорода рассказали журналисту The Washington Post, что пойдут голосовать на выборах президента России, несмотря на попытки украинских боевиков запугать население атаками.