Захарова объяснила удары ВСУ по Белгороду попыткой сорвать выборы президента

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что киевский режим наносит удары по Белгороду, чтобы сорвать выборы президента России.

Соответствующее заявление она сделала, выступая на мероприятии Российского общества «Знание».

«Сегодня ещё по Белгороду опять ударили и до этого именно для того, чтобы сорвать голосование, для того, чтобы запугать людей», — цитирует её ТАСС.

Ранее в МЧС заявили, что ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе.

16 марта сообщалось, что жители и госслужащие Белгорода рассказали журналисту The Washington Post, что пойдут голосовать на выборах президента России, несмотря на попытки украинских боевиков запугать население атаками.