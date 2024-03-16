Памфилова: указания портить бюллетени шли с Украины и из стран Европы
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, она отметила, что специалисты выяснили, что звонки с указаниями о порче бюллетеней шли и до сих пор идут из кол-центров, которые «расположены на территории Украины и некоторых европейских стран».
Ранее в Великом Новгороде завели дело против залившей краской урну для голосования.
До этого управление СК России по Воронежской области заявило о возбуждении уголовных дел в отношении женщин, которые на двух избирательных участках в городе Борисоглебске Воронежской области плеснули зелёнку в урны для голосования.