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Памфилова: указания портить бюллетени шли с Украины и из стран Европы

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Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что указания портить бюллетени на российских президентских выборах шли от украинской стороны и из некоторых стран Европы.
Памфилова: указания портить бюллетени шли с Украины и из стран Европы
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, она отметила, что специалисты выяснили, что звонки с указаниями о порче бюллетеней шли и до сих пор идут из кол-центров, которые «расположены на территории Украины и некоторых европейских стран».

Ранее в Великом Новгороде завели дело против залившей краской урну для голосования.

До этого управление СК России по Воронежской области заявило о возбуждении уголовных дел в отношении женщин, которые на двух избирательных участках в городе Борисоглебске Воронежской области плеснули зелёнку в урны для голосования.

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