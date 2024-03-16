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В Белгородской области отменили занятия в школах 18 и 19 марта

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти приняли решение об отмене занятий в школах в понедельник, 18 марта, и во вторник, 19 марта.
В Белгородской области отменили занятия в школах 18 и 19 марта
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Самое главное, что в понедельник и вторник занятий в школах не будет, в том числе и дистанционных», — говорится в сообщении.

Гладков добавил, что такое решение власти будут рекомендовать принять и всем вузам региона.

Он также рассказал, что в воскресенье, 17 марта, и понедельник, 18 марта, в регионе не будут работать торговые центры.

16 марта украинская армия вновь обстреляла Белгородский район, два человека погибли, ещё трое получили ранения.

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