Москвичи могут обратиться в «Перезвони сам» для защиты от мошенников на выборах

Жители Москвы могут обратиться на горячую линию в рамках сервиса «Перезвони сам» для защиты от мошенников на выборах. Специалисты расскажут, как действовать при получении звонков и сообщений с угрозами от неизвестных лиц.

Об этом говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что второй день голосования на выборах президента России в Москве проходит в штатном режиме, однако зафиксированы случаи поступления жителям столицы смс-сообщений и звонков с угрозами и шантажом от неизвестных лиц.

«Такие звонки являются провокацией. Горожан призывают не предпринимать действий, к которым их могут склонять мошенники, и быть предельно бдительными. Для этого открыта горячая линия по вопросам противодействия телефонному мошенничеству в Москве. Обратиться на неё можно по номеру: +7 495 870-35-94», — заявили в мэрии.

Ранее депутат Государственной думы Яна Лантратова в беседе с RT заявила, что необходимо ужесточить наказание для тех, кто пытается помешать проведению выборов путём поджога или иным общеопасным способом.