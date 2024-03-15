ЦИК: треть избирателей России проголосовали на выборах президента к 20:30 мск
Российская Центральная избирательная комиссия заявила, что треть избирателей России проголосовали на выборах президента к 20:30 мск.
- РИА Новости
- © Алексей Никольский
Это следует из данных, представленных на сайте ЦИК России.
Уточняется, что свои голоса отдали 33,80% избирателей.
Ранее сообщалось, что в Москве на выборах президента России проголосовали порядка 3 млн человек.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему: