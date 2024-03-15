ЦИК: треть избирателей России проголосовали на выборах президента к 20:30 мск

Российская Центральная избирательная комиссия заявила, что треть избирателей России проголосовали на выборах президента к 20:30 мск.

Это следует из данных, представленных на сайте ЦИК России.

Уточняется, что свои голоса отдали 33,80% избирателей.

Ранее сообщалось, что в Москве на выборах президента России проголосовали порядка 3 млн человек.