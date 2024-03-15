ЦИК: около 27 млн человек проголосовали на выборах президента России

Порядка 27 млн человек проголосовали на президентских выборах в России, заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.

«Избирателей у нас 112 млн, проголосовали, значит, около 27 млн человек. Бюллетеней испортили (у нас порядка 10 случаев), может быть, 100—150», — цитирует его Интерфакс.

Явка на выборы президента России по состоянию на 17:38 составила 25,03%.