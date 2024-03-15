Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах президента России.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«С каждым годом количество москвичей, голосующих онлайн, становится больше. Очень удобная форма. В голосовании принимают участие даже те, кто в последние 20 лет не приходил на участки», — отмечается в сообщении.

По словам Собянина, увеличение явки и обеспечивает реальную демократию.

Голосование проходит с 15 по 17 марта. Жители Москвы могут проголосовать в форматах онлайн и оффлайн, передаёт портал мэра и правительства столицы.

Ранее сообщалось, что более 2 млн человек проголосовали онлайн на выборах президента России в Москве.