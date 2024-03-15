RT в Telegram
Подпишись

Собянин проголосовал онлайн на выборах президента России

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах президента России.
Собянин проголосовал онлайн на выборах президента России

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«С каждым годом количество москвичей, голосующих онлайн, становится больше. Очень удобная форма. В голосовании принимают участие даже те, кто в последние 20 лет не приходил на участки», — отмечается в сообщении.

По словам Собянина, увеличение явки и обеспечивает реальную демократию.

Голосование проходит с 15 по 17 марта. Жители Москвы могут проголосовать в форматах онлайн и оффлайн, передаёт портал мэра и правительства столицы.

Ранее сообщалось, что более 2 млн человек проголосовали онлайн на выборах президента России в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить