Собянин проголосовал онлайн на выборах президента России
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
«С каждым годом количество москвичей, голосующих онлайн, становится больше. Очень удобная форма. В голосовании принимают участие даже те, кто в последние 20 лет не приходил на участки», — отмечается в сообщении.
По словам Собянина, увеличение явки и обеспечивает реальную демократию.
Голосование проходит с 15 по 17 марта. Жители Москвы могут проголосовать в форматах онлайн и оффлайн, передаёт портал мэра и правительства столицы.
Ранее сообщалось, что более 2 млн человек проголосовали онлайн на выборах президента России в Москве.