Аэропорт Пулково обслужил 2,7 млн пассажиров с начала года
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
«Пассажиропоток на внутренних рейсах составил 2,2 млн человек. Среди самых популярных направлений специалисты выделили Москву, Калининград, Сочи, Екатеринбург, Казань, Архангельск, Самару, Мурманск, Уфу и Новосибирск», — отмечается в сообщении.
На международных рейсах Пулково обслужило 500 тыс. человек.
Ранее в тюменском аэропорту Рощино заявили о росте пассажиропотока в феврале 2024 года.