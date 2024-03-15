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Аэропорт Пулково обслужил 2,7 млн пассажиров с начала года

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Петербургский аэропорт Пулково обслужил 2,7 млн пассажиров за январь — февраль 2024 года, что на 7% больше, чем годом ранее.
Аэропорт Пулково обслужил 2,7 млн пассажиров с начала года
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Smyshlyaev

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Пассажиропоток на внутренних рейсах составил 2,2 млн человек. Среди самых популярных направлений специалисты выделили Москву, Калининград, Сочи, Екатеринбург, Казань, Архангельск, Самару, Мурманск, Уфу и Новосибирск», — отмечается в сообщении.

На международных рейсах Пулково обслужило 500 тыс. человек.

Ранее в тюменском аэропорту Рощино заявили о росте пассажиропотока в феврале 2024 года.

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