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Гидротехнические сооружения Удмуртии обследуют до 20 марта

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Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что межведомственная комиссия исследует состояние плотин и прочих гидротехнических сооружений в пяти районах республики.
Гидротехнические сооружения Удмуртии обследуют до 20 марта
  • Gettyimages.ru

В текущий момент комиссия проводит обследование 12 ГТС в Завьяловском районе, передаёт ИА «Удмуртия».

Такие же работы проведут в Кизнерском, Алнашском, Якшур-Бодьинском и Можгинском районах. Специалисты проверят состояние водопропускных сооружений, оценят наличие аварийного запаса строительных материалов и техники на случай ЧС.

По словам Бречалова, в зону возможного подтопления в республике попадает 25 населённых пунктов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал поручения по подготовке к паводковому сезону в регионе.

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