RT в Telegram
Подпишись

Юрист Лукьянова: возраст начала трудовой деятельности зависит от обязанностей

Короткая ссылка
Юрист Ирина Лукьянова заявила, что возраст начала трудовой деятельности зависит от обязанностей и занятости на работе.
Юрист Лукьянова: возраст начала трудовой деятельности зависит от обязанностей
  • Gettyimages.ru
  • © 10'000 Hours

«Потенциально можно устроиться на неполный рабочий день даже с 14 лет. Но нельзя брать подростка на должность, предполагающую материальную ответственность. Если клиент расплачивается за заказ наличными курьеру, то в этом случае трудоустройство возможно только с 18 лет», — сказала она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, самостоятельно заключать трудовой договор можно с 16 лет, с согласия родителей — с 14 лет.

Ранее HR-директор NC Logistic Ирина Пак заявила, что за последние годы средний срок работы на одном месте заметно сократился.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить