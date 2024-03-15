Юрист Лукьянова: возраст начала трудовой деятельности зависит от обязанностей

Юрист Ирина Лукьянова заявила, что возраст начала трудовой деятельности зависит от обязанностей и занятости на работе.

«Потенциально можно устроиться на неполный рабочий день даже с 14 лет. Но нельзя брать подростка на должность, предполагающую материальную ответственность. Если клиент расплачивается за заказ наличными курьеру, то в этом случае трудоустройство возможно только с 18 лет», — сказала она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, самостоятельно заключать трудовой договор можно с 16 лет, с согласия родителей — с 14 лет.

Ранее HR-директор NC Logistic Ирина Пак заявила, что за последние годы средний срок работы на одном месте заметно сократился.